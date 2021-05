Ranieri | addio alla Samp | “Vado via”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Claudiodà l’doria. “Oggi ho dettosquadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare”, dice l’allenatore romanovigilia dell’ultima giornata di campionato. “Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico, allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra -aggiunge il tecnico romano al sito delladoria-. Oggi ho parlato loro, sono stati dei ragazzi meravigliosi perchè soprattutto l’anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fattogrande e i risultati si sono visti. Questo grazieloro grande professionalità. Quest’anno è stato un campionato bello, combattuto, abbiamo fatto delle ottime ...

"Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare". Claudio Ranieri annuncia così il suo addio alla Sampdoria. "Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico, allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra - aggiunge il tecnico romano al sito della Sampdoria-. Oggi ho parlato a loro, sono stati dei ragazzi meravigliosi perchè soprattutto l'anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fatto alla grande e i risultati si sono visti. Questo grazie alla loro grande professionalità. Quest'anno è stato un campionato bello, combattuto, abbiamo fatto delle ottime ..."