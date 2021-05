Lecco, spari nella stazione ferroviaria: nessun ferito, il responsabile è fuggito (Di venerdì 21 maggio 2021) spari stazione Lecco. È panico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera questa mattina, 21 maggio 2021, a Lecco un uomo avrebbe aperto il fuoco scatenando la paura nei viaggiatori. Ad assistere alla scena decine di persone tra le quali alcuni studenti pendolari appena scesi da un treno. Un uomo avrebbe sparato senza causare vittime né feriti, poi si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine stanno dando la caccia al responsabile. spari stazione Lecco: è panico Questa mattina intorno alle 8 un uomo ha sparato tre colpi di pistola scatenando il panico generale nella stazione ferroviaria di Lecco. I testimoni non hanno saputo riconoscere il volto del possessore della pistola hanno ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021). È panico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera questa mattina, 21 maggio 2021, aun uomo avrebbe aperto il fuoco scatenando la paura nei viaggiatori. Ad assistere alla scena decine di persone tra le quali alcuni studenti pendolari appena scesi da un treno. Un uomo avrebbe sparato senza causare vittime né feriti, poi si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine stanno dando la caccia al: è panico Questa mattina intorno alle 8 un uomo ha sparato tre colpi di pistola scatenando il panico generaledi. I testimoni non hanno saputo riconoscere il volto del possessore della pistola hanno ...

