"La Rai querela Fedez per diffamazione e danno d'immagine": è ufficiale (Di venerdì 21 maggio 2021) Fedez querelato dalla Rai Ebbene sì, alla fine la Rai ha deciso di querelare Fedez per diffamazione e danno di immagine. Naturalmente questa decisione l'hanno presa in seguito a quello che il rapper milanese ha detto durante il Concerto del Primo Maggio trasmesso in diretta su Rai Tre con tanto di polemiche ed accuse di L'articolo proviene da KontroKultura.

