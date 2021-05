Eric Clapton: “Dopo vaccino temevo di non suonare più” avevo “Mani e piedi congelati” (Di venerdì 21 maggio 2021) Leggimi l’articolo Eric Clapton e la sua esperienza con il vaccino anti-covid: “Ho temuto di non suonare più per il resto della mia vita”. Le sue parole Lettera di sfogo da parte di Eric Clapton, quello che viene considerato uno dei più grandi chitarristi di sempre, a seguito degli effetti collaterali da lui definiti “disastrosi”, Dopo essersi vaccinato con AstraZeneca, siero anti covid. “Ho preso la prima dose di AZ ho subito avvertito un malessere e reazioni che sono continuate per dieci giorni. Alla fine mi sono ripreso e mi è stato detto che per la seconda dose avrei dovuto aspettare dodici settimane”. “Circa sei settimane Dopo mi è stata offerta la seconda dose che ho accettato, anche se con un poco più di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Leggimi l’articoloe la sua esperienza con ilanti-covid: “Ho temuto di nonpiù per il resto della mia vita”. Le sue parole Lettera di sfogo da parte di, quello che viene considerato uno dei più grandi chitarristi di sempre, a seguito degli effetti collaterali da lui definiti “disastrosi”,essersi vaccinato con AstraZeneca, siero anti covid. “Ho preso la prima dose di AZ ho subito avvertito un malessere e reazioni che sono continuate per dieci giorni. Alla fine mi sono ripreso e mi è stato detto che per la seconda dose avrei dovuto aspettare dodici settimane”. “Circa sei settimanemi è stata offerta la seconda dose che ho accettato, anche se con un poco più di ...

Advertising

ferruccio_zara : RT @LaVeritaWeb: A Clapton lo scrivevano sui muri: «Eric is God». Per il re degli speculatori, George Soros, la sua onnipotenza è «una mala… - veratto_A : RT @LaVeritaWeb: A Clapton lo scrivevano sui muri: «Eric is God». Per il re degli speculatori, George Soros, la sua onnipotenza è «una mala… - TwittGiorgio : RT @LaVeritaWeb: A Clapton lo scrivevano sui muri: «Eric is God». Per il re degli speculatori, George Soros, la sua onnipotenza è «una mala… - MacuraRenee : RT @LaVeritaWeb: A Clapton lo scrivevano sui muri: «Eric is God». Per il re degli speculatori, George Soros, la sua onnipotenza è «una mala… - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: A Clapton lo scrivevano sui muri: «Eric is God». Per il re degli speculatori, George Soros, la sua onnipotenza è «una mala… -