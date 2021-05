Campania | pagamento bollo auto C’è la data

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo la proroga del, per agevolare i cittadini, a causa dell’emergenza Covid, è arrivato il momento di saldare e pagare la tassamobilistica, il cosiddetto “”. In, per i bolli in scadenza tra 19 gennaio e 30 aprile, è stata determinata ladel 31 maggio. Cos’è ilIlL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GerardoToriello : Crea i tuoi bepods?? ?? Spedizione gratuita ?? Apple/Samsung/Huawei/Xiaomi ?? Design, protezione e qualita’ ?? Paga… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania pagamento

Agenzia ANSA

... entro l'ultimo giorno del mese successivo della scadenza indicata sulla ricevuta del... a cominciare dalla regione, con i bolli in scadenza fra il 19 gennaio e il 30 aprile che ...Dunque, eccoci alle proroghe relative ai termini di, stabiliti da alcuni regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria. In, per i bolli in scadenza tra 19 gennaio e 30 aprile, è ...Anche quest'anno sono diverse le regioni che hanno deciso di prorogare il Bollo auto per via del covid: vi spieghiamo tutto in questo articolo ...Lo dicono i dati del settimanale report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio dei dati Covid relativi alla settimana dal 10 al 16 maggio. Tuttavia restiamo la seconda regione d'Italia dopo la Lo ...