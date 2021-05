Beautiful | trama 21 maggio 2021 | Sally non vuole più Wyatt

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 21 maggio 2021)oggi 21conche sembra essere allontanato da, che teme e nondi certo la sua pietà. Cosa sta per accadere a Los Angeles? Bill ha perdonato Flo Le puntatenuove si fanno sempre più complesse e proprio in questo periodoè una delle protagoniste indiscusse, avendo pochi giorni di vita da trascorrere con i suoi cari. Katie avrebbe dovuto mantenere il segreto ma non ci è riuscita, pensando che fosse molto meglio che le persone sapessero cosa stesse per accadere. A questo punto tutti quanti i protagonisti della soap americana conoscono il segreto die sono concordi al fine che possa passare i suoi ultimi istanti di vita, nel migliore dei modi. Bill nel ...