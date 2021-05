Al via sistemazione archivio Gaspare Spontini a Maiolati (Di venerdì 21 maggio 2021) È stato avviato il progetto, approvato e seguito dalla Soprintendenza Archivistica delle Marche, di catalogazione dell'archivio storico della Fondazione Gaspare Spontini, custodito presso la sede ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) È stato avviato il progetto, approvato e seguito dalla Soprintendenza Archivistica delle Marche, di catalogazione dell'storico della Fondazione, custodito presso la sede ...

Advertising

ansa_marche : Al via sistemazione archivio Gaspare Spontini a Maiolati - AnsaMarche : Al via sistemazione archivio Gaspare Spontini a Maiolati. Documenti compositore conservati da Fondazione G. Spontini - daBitonto : #Bitonto Finalmente saranno risistemate le strade. Firmato l'Accordo quadro e via libera all'aggiudicazione dell'in… - Roma_Amore_Mio : Palazzo dei Sabini, tra via delle Muratte e l'antica via dei Sabini, demolito nel 1913 durante la sistemazione dell… - plmr543 : RT @LuigiBrugnaro: ??Conclusi i lavori di #manutenzione straordinaria della piastre polivalenti del Parco Emmer e di Via Pasqualigo. ????Un… -