Tragedia nel cinema, muore uno degli attori di Flash Gordon (Di giovedì 20 maggio 2021) Un terribile lutto ha colpito il cast di Flash Gordon. È morto l’attore e stuntman Roy Scammell. Aveva preso parte anche a diversi 007. Flash Gordon (Google Images)Era un uomo d’azione non c’è che dire. Roy Scammell, all’interno della sua lunga carriera ha interpretato svariati ruoli lavorando principalmente come stuntman. Ha recitato durante la sua carriera accanto a grandissimi attori e in particolare ha preso parte a moltissimi film della saga James Bond. Nel ruolo di 007 ha fatto lo stuntman. Nato nel 1932 ad Hendon ha partecipato a tantissimi film iconici come Arancia Meccanica, Alien e Italian Job. Ha collaborato con artisti del calibro di John Wayne, Peter Sellers, Steve McQueen e Marilyn Monroe. Roy Scammell però ha preso parte anche a numerosi programmi e serie tv come ad ... Leggi su chenews (Di giovedì 20 maggio 2021) Un terribile lutto ha colpito il cast di. È morto l’attore e stuntman Roy Scammell. Aveva preso parte anche a diversi 007.(Google Images)Era un uomo d’azione non c’è che dire. Roy Scammell, all’interno della sua lunga carriera ha interpretato svariati ruoli lavorando principalmente come stuntman. Ha recitato durante la sua carriera accanto a grandissimie in particolare ha preso parte a moltissimi film della saga James Bond. Nel ruolo di 007 ha fatto lo stuntman. Nato nel 1932 ad Hendon ha partecipato a tantissimi film iconici come Arancia Meccanica, Alien e Italian Job. Ha collaborato con artisti del calibro di John Wayne, Peter Sellers, Steve McQueen e Marilyn Monroe. Roy Scammell però ha preso parte anche a numerosi programmi e serie tv come ad ...

