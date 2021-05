Rai, incidente invalidante per l’attore: le sue condizioni (Di giovedì 20 maggio 2021) Il noto attore ha dovuto far fronte ad un incidente invalidante durante la trasmissione in onda sulla Rai: le sue condizioni attuali. l’attore si è infortunato durante una trasmissione in onda sulla Rai (via screenshot)Nel corso della scorsa settimana, negli studi della Rai ha avuto luogo un incidente che ha causato l’infortunio invalidante dell’attore spesso protagonista in tv. In particolare, la vicenda si è svolta durante le riprese del programma condotto da Amadeus sul primo canale del digitale terrestre (CLICCA QUI per scoprire quali canali sono stati eliminati in questi giorni). POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Stabile confessa: “La odiavo, me ne vergogno” Il format in questione, Soliti Ignoti – Il ritorno, prevede che il concorrente di turno ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 maggio 2021) Il noto attore ha dovuto far fronte ad undurante la trasmissione in onda sulla Rai: le sueattuali.si è infortunato durante una trasmissione in onda sulla Rai (via screenshot)Nel corso della scorsa settimana, negli studi della Rai ha avuto luogo unche ha causato l’infortuniodelspesso protagonista in tv. In particolare, la vicenda si è svolta durante le riprese del programma condotto da Amadeus sul primo canale del digitale terrestre (CLICCA QUI per scoprire quali canali sono stati eliminati in questi giorni). POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Stabile confessa: “La odiavo, me ne vergogno” Il format in questione, Soliti Ignoti – Il ritorno, prevede che il concorrente di turno ...

Advertising

nightsflawIess : @gameofswift Tu scherzi ma è stato un trauma per me. Il povero Guido crepato in un incidente off-screen, anni di so… - mariomonaco2 : @sabbatini Un gentiluomo oltre che un ottimo pilota che, purtroppo, incrociò la carriera di Senna, emigrando alla B… - glmarino71 : RT @RaiSport: ?? Moriva 35 anni fa Elio #DeAngelis, tra i piloti più amati Al 28enne romano fu fatale l'incidente nei test di #LeCastellet… - mikaboumboum : RT @RaiSport: ?? Moriva 35 anni fa Elio #DeAngelis, tra i piloti più amati Al 28enne romano fu fatale l'incidente nei test di #LeCastellet… - calchi963 : @setteetrentuno Ricordo che ero in ospedale tutto rotto per un incidente i miei mi avevano portato un televisore e… -