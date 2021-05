Oggi cala il sipario sul Paolinelli. Con display e più dosi la corsa ai vaccini al PalaPrometeo. Ecco programma e obiettivi (Di giovedì 20 maggio 2021) ANCONA - Meno uno, con tanto di cambio di sede in corsa. Oggi sarà l'ultimo giorno al Paolinelli: sul centro vaccinale aperto dal 20 febbraio calerà il sipario alle 20, dopo la consueta giornata di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 maggio 2021) ANCONA - Meno uno, con tanto di cambio di sede insarà l'ultimo giorno al: sul centro vaccinale aperto dal 20 febbraio calerà ilalle 20, dopo la consueta giornata di ...

Advertising

Chiarasol2 : Oggi mio cognato ci ha fatto sapere che se viene in vacanza lo farà per i suoi genitori e non si può mischiare con… - IpsosItalia : I sondaggi di @NPagnoncelli a @diMartedi. ? Crollo della #fiducia degli italiani nella #magistratura: 11 anni fa il… - 539th : Il mio bilancio di oggi: ??70% delle diagnosi di una settimana fa ??94% dei tamponi PCR ??93% dei tamponi AR Il fatto… - LavoroLazio_com : Coronavirus, D'Amato: 'Oggi nel Lazio 466 positivi, 208 a Roma. Cala incidenza ogni 100mila abitanti' Si è conclu... - Federico_Tonin : @YanezPeter @STiburzio @SignorErnesto Ma guarda caso anche oggi però la curva cala e non è servito fare un lockdown… -