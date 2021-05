LuLa e Barella da blindare | le basi per ripartire con Conte In difesa il big sacrificato?

(Di giovedì 20 maggio 2021) Toglietegli tutto, ma non i tre tenori. Più o meno è questo il punto centrale della questione legata al futuro di Antonioall'Inter. Il tecnico ha capito che il momento è delicato, che tutti ...

La Gazzetta dello Sport

DA BLINDARE ? Di sicuro il pensiero del tecnico è lo stesso del club: impossibile oggi pensare a un'Inter senza la- arma fondamentale nella corsa scudetto - o senzain mezzo al campo, ...L'ex portiere nerazzurro ha sottolineato innanzitutto l'importanza della, fondamentale per tutti i gol segnati, per poi fare il nome di Nicolò. Ecco di seguito riportate le sue parole: ...Un disegno spettacolare che rende omaggio alla coppa da sogno dell'Inter Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono entrati nel cuore dei tifosi. Con i loro gol, hanno sospinto l'Inter alla conquista di un ...Julio Cesar, uno degli eroi dello storico triplete nerazzurro, ha rilasciato un’intervista a Inter Tv in cui ha parlato dello scudetto vinto e svelato i giocatori che lo ...