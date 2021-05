**Fisco: Salvini, 'Draghi ok, Letta si rassegni, no nuove tasse'** (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Anche in questa circostanza c'è piena sintonia con il premier Draghi, se c'è una cosa di cui l'Italia non ha bisogno sono nuove tasse. Letta e il Pd si rassegnino". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Anche in questa circostanza c'è piena sintonia con il premier, se c'è una cosa di cui l'Italia non ha bisogno sonoe il Pd sino". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo

