Nel Regno Unito i casi di variante indiana aumentati del 30% in pochi giorni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Salgono a 2967 i casi di ‘variante indiana’ del Covid (ceppo B1617.2) individuati finora nel Regno Unito, con un incremento del 30% dalla settimana scorsa. Lo rende noto alla Camera dei Comuni il ministro della Sanità, Matt Hancock, confermando peraltro che “la corsa fra il virus e i vaccini” è ora più ravvicinata, mentre il Paese supera ufficialmente il 70% il totale di adulti over 18 cui nel Paese è stata somministrata la prima dose vaccinale e il 40% di chi ha ricevuto anche il richiamo. In precedenza Boris Johnson aveva detto ai deputati che la tenuta a livelli bassi degli ultimi dati aggiornati su contagi, ricoveri e decessi complessivi rafforza in effetti “la fiducia” degli scienziati nell’efficacia dei vaccini come arma chiave per frenare ’l’indiana’. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Salgono a 2967 idi ‘’ del Covid (ceppo B1617.2) individuati finora nel, con un incremento del 30% dalla settimana scorsa. Lo rende noto alla Camera dei Comuni il ministro della Sanità, Matt Hancock, confermando peraltro che “la corsa fra il virus e i vaccini” è ora più ravvicinata, mentre il Paese supera ufficialmente il 70% il totale di adulti over 18 cui nel Paese è stata somministrata la prima dose vaccinale e il 40% di chi ha ricevuto anche il richiamo. In precedenza Boris Johnson aveva detto ai deputati che la tenuta a livelli bassi degli ultimi dati aggiornati su contagi, ricoveri e decessi complessivi rafforza in effetti “la fiducia” degli scienziati nell’efficacia dei vaccini come arma chiave per frenare ’l’’.

Advertising

fanpage : Sale la preoccupazione per la #varianteindiana nel Regno Unito - ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - Agenzia_Ansa : La prima conferenza mondiale sui diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali sarà ospitata nel Regno Unito… - HuffPostItalia : Nel Regno Unito i casi di variante indiana aumentati del 30% in pochi giorni - itwasmeantobe_ : RT @LT91UPDATESIT: ?? “È interessante. Abbiamo suonato ai Kids Choice Awards e ho visto molti fan preoccupati, specialmente i fan nel Regno… -