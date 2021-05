L'immagine simbolo dell'arrivo dei migranti in Spagna: un agente salva dal mare un neonato (Di mercoledì 19 maggio 2021) E' il nuovo volto dell'accoglienza, in una Spagna alle prese con una grave crisi migratoria: un agente della Guardia Civil che salva un bambino caduto in mare. Avrà soltanto qualche mese di vita, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) E' il nuovo volto'accoglienza, in unaalle prese con una grave crisi migratoria: una Guardia Civil cheun bambino caduto in. Avrà soltanto qualche mese di vita, ...

Ultime Notizie dalla rete : immagine simbolo L'immagine simbolo dell'arrivo dei migranti in Spagna: un agente salva dal mare un neonato È questa una delle immagini simbolo dell'arrivo l'arrivo in massa di almeno 8 mila migranti - tra cui adolescenti, donne e bambini - in meno di due giorni a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. La ...

