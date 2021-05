Lettere a Hans Rosenkranz

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ha appena 16 anni, nel 1921, quando decide di rivolgersi per lettera a Stefan Zweig. Il giovane ebreo tedesco, nato a Königsberg, ha già rivelato un notevole talento letterario e sogna di diventare scrittore. Perciò chiede consiglio a Zweig, che all’epoca ha 40 anni ed è già noto in tutta Europa. Nasce così una corrispondenza che dura dodici anni: sedicie cinque cartoline inedite, riemerse nel 2016 da una cassetta di sicurezza in Israele. In quel periodo Zweig vive isolato nel suo eremo di Salisburgo, lontano dalla natìa Vienna e dall’amatissima Parigi. Il grande scrittore risponde subito al giovane ambizioso. Gli dedica attenzione, è prodigo di consigli, si impegna ad aiutarlo. “…e mi permetto di dirvi, senza esagerazione, che mi sento sicuro del vostro futuro intellettuale (…) raramente ho potuto avere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lettere Hans

Il Foglio

... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, TurismoOpinioni Meteo, natura, animali Sanità ... entreremo in un quadro del Veronese per arrivare fino alle terre del Nord sulle tracce diHolbein ......Dio con i forni crematori è diventato un tema centrale della riflessione filosofica "Jonas ... In un racconto intitolato L'uomo che scriveva, mette nero su bianco le seguenti frasi: "Si ...Non fu la Cina a silenziare il report Oms sulla gestione delle prime fasi della pandemia da Covid-19. È questo che Francesco Zambon ha detto a chiare lettere oggi in un’intervista a La Verità e nel co ...Gentile direttore, il 9 maggio 2021 sarà il centesimo anniversario dalla nascita di Sophie Scholl, la ragazza del gruppo della Rosa Bianca di Monaco (Weiße Rose) che preparò e diffuse volantini antina ...