Lazio-Torino, continua il botta e risposta: la nota del club biancoceleste (Di mercoledì 19 maggio 2021) continua il faccia a faccia tra Lazio e Torino. Dopo il pareggio sul campo è esplosa la bufera. Ha raccontato tutto Immobile su Instagram: l’attaccante biancoceleste ha svelato che al termine della partita, Urbano Cairo è sceso negli spogliatoi per insultarlo. Nella notte è arrivata la difesa del presidente granata, poi un altro attacco, questa volta da parte della Lazio stessa. Un comunicato rilasciato sul sito ufficiale del club: “Ieri sera all’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori luogo e in vioLazione delle norme, anche di lealtà, probita e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021)il faccia a faccia tra. Dopo il pareggio sul campo è esplosa la bufera. Ha raccontato tutto Immobile su Instagram: l’attaccanteha svelato che al termine della partita, Urbano Cairo è sceso negli spogliatoi per insultarlo. Nella notte è arrivata la difesa del presidente granata, poi un altro attacco, questa volta da parte dellastessa. Un comunicato rilasciato sul sito ufficiale del: “Ieri sera all’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che lanon può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori luogo e in vione delle norme, anche di lealtà, probita e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno ...

