Gianni Morandi torna a Monghidoro, la mano è enorme con il tutore (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gianni Morandi aveva bisogno di tornare alle sue radici e da Monghidoro il suo saluto è pieno di gioia. Un'altra foto di Anna e la mano di Gianni Morandi sui social è sempre in evidenza. Non nasconde nulla delle difficoltà che sta incontrando e un po' alla volta superando dall'incidente a oggi. La riabilitazione è lunga, il cantante sa dal primo istante che la mano destra ha bisogno di pazienza e di tante cure. Nell'ultima foto postata su Instagram Morandi indossa solo una fasciatura semplice ma nella precedente il tutore che è stato fatto su misura. Non perde il buon umore: "La mano è in riparazione" commenta con uno degli scatti di sua moglie, uno dei suoi saluti tra il verde e in abbigliamento ...

