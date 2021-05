Caso Denise Pipitone a Chi l’ha visto: “Non è che per sbaglio l’hai ammazzata?” ecco l’intercettazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stasera alle 21.20 su RaiTre è in onda “Chi l’ha visto?” ritorna il Caso di Denise Pipitone e l’intercettazione su Jessica Pulizzi. Fa parlare l’intercettazione mandata in onda a “Chi l’ha visto” sul Caso di Denise Pipitone: “A casa c’ha purtai”, dice Jessica Pulizzi in dialetto siciliano, vale a dire “L’ho portata a casa”. Alcuni credono che la donna si riferisse alla piccola Denise, ma anche delle domande poste alla ragazza dalla mamma Anna Corona, che chiese alla figlia di ricostruire quel tragico mercoledì di mercato a Mazara del Vallo di 17 anni fa, quando Denise scomparve nel nulla. “Chi l’ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stasera alle 21.20 su RaiTre è in onda “Chi?” ritorna ildisu Jessica Pulizzi. Fa parlaremandata in onda a “Chi” suldi: “A casa c’ha purtai”, dice Jessica Pulizzi in dialetto siciliano, vale a dire “L’ho portata a casa”. Alcuni credono che la donna si riferisse alla piccola, ma anche delle domande poste alla ragazza dalla mamma Anna Corona, che chiese alla figlia di ricostruire quel tragico mercoledì di mercato a Mazara del Vallo di 17 anni fa, quandoscomparve nel nulla. “Chi...

