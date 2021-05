Stellantis e Foxconn si alleano per progettare l’auto del futuro (Di martedì 18 maggio 2021) (Foto: Intel)La casa automobilistica Stellantis e la taiwanese Foxconn, la più grande produttrice di componenti elettronici in tutto il mondo, hanno raggiunto un accordo per sviluppare nuove tecnologie digitali per le automobili. Le due aziende hanno siglato una joint venture al 59% dalla quale nascerà Mobile Drive, futuro operatore del settore automobilistico che si focalizzerà sull’intrattenimento e l’informazione dei passeggeri, sulla telematica e sullo sviluppo di piattaforme cloud service per rendere i veicoli più connessi, usando applicazioni basate sull’intelligenza artificiale e le comunicazioni in 5G. L’accordo unisce Stellantis, la quarta più grande casa produttrice di autoveicoli al mondo, formata da Fiat Chrysler e Peugeot, con Foxconn, la più grande azienda di componenti elettronici famosa ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) (Foto: Intel)La casa automobilisticae la taiwanese, la più grande produttrice di componenti elettronici in tutto il mondo, hanno raggiunto un accordo per sviluppare nuove tecnologie digitali per le automobili. Le due aziende hanno siglato una joint venture al 59% dalla quale nascerà Mobile Drive,operatore del settore automobilistico che si focalizzerà sull’intrattenimento e l’informazione dei passeggeri, sulla telematica e sullo sviluppo di piattaforme cloud service per rendere i veicoli più connessi, usando applicazioni basate sull’intelligenza artificiale e le comunicazioni in 5G. L’accordo unisce, la quarta più grande casa produttrice di autoveicoli al mondo, formata da Fiat Chrysler e Peugeot, con, la più grande azienda di componenti elettronici famosa ...

