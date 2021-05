Pnrr, Mattarella richiama i partiti: “Ognuno faccia la propria parte, confrontare idee non è agitare contrapposizioni insuperabili” (Di martedì 18 maggio 2021) “Questo è il tempo di pensare al futuro, di progettare e realizzarlo insieme. Che non vuol dire abbandonare le proprie prospettive, idee e opinioni, ma confrontarsi costruttivamente”. E confrontare le idee “è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile“. In visita a Brescia, il presidente della Repubblica lancia un avvertimento diretto ai partiti impegnati nelle polemiche sulle riaperture e sul Recovery. “Questo è il tempo del rilancio – ha detto Sergio Mattarella – è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro. Il momento pandemico ha dimostrato quanto dipendiamo gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno degli altri. Nella dimensione nazionale, nella nostra comunità, questo ci richiama al senso della solidarietà, a fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “Questo è il tempo di pensare al futuro, di progettare e realizzarlo insieme. Che non vuol dire abbandonare le proprie prospettive,e opinioni, ma confrontarsi costruttivamente”. Ele“è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile“. In visita a Brescia, il presidente della Repubblica lancia un avvertimento diretto aiimpegnati nelle polemiche sulle riaperture e sul Recovery. “Questo è il tempo del rilancio – ha detto Sergio– è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro. Il momento pandemico ha dimostrato quanto dipendiamo gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno degli altri. Nella dimensione nazionale, nella nostra comunità, questo cial senso della solidarietà, a fare ...

