(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni (Sa) – Saranno avviati a partire damattina i primi(PUC), previsti nella Misura del Pon Inclusione-Reddito di cittadinanza. Primo incontro organizzativo presso la società in house del comune, Metellia Servizi, dove nel progetto “Tutta mia la città” saranno inseriti 14 percettori del Reddito di cittadinanza. Giovedì 20 maggio, invece, a partire sarà il progetto “Green team” e “Green team 2” che riguarderà invece 61 beneficiari della Misura che saranno impegnati nel Verde pubblico della città. Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti, infatti, a svolgere i PUC nel comune di residenza. I...

gualtierieurope : Oggi ho incontrato i cittadini di #PianadelSole e #Massimina, visitando l’area del Piano di zona con l’assessore Va… - anteprima24 : ** Piano di Zona S2: Cava, da domani partono i Progetti Utili alla collettività ** - ecomstation1 : @manginobrioches @DominusFrancy signora, la Sardegna ha seguito il piano pandemico di Andrea Crisanti, detto 'crisa… - TViweb : Coprifuoco alle 23 e zona bianca: il piano Draghi per le riaperture - anna30048679 : RT @mpiacapozza: La farsa di chiedere il parere dei romani su un piano già definito, che non ha tenuto conto dei pareri di molte associazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Zona

biancabianca per Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Da giugno per alcune regioni le misure e le regole anti - covid da rispettare saranno ancor più leggere.Gli operatori dellainteressata segnalano la necessità di rendere transitabili le strade ... Al fine di offrire ai commercianti più opportunità di affluenza, sarebbe necessario rivedere il...Tornata la Sicilia in zona gialla, riapre i battenti il museo d'Arte moderna di palazzo Riso in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Qui è stata nuovamente ...Così come aveva promesso, Mario Draghi continua il percorso «graduale, in base al rischio ragionato, dell’Italia che riapre». Nonostante le bizze di Matteo Salvini, ...