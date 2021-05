Le vacanze sono un lusso. Il 20% degli italiani non le farà. Le riaperture non bastano: mancano i soldi. E per Confcommercio il 47% è ancora indeciso (Di martedì 18 maggio 2021) Le vacanze sono un lusso. Il 20% degli italiani non le farà. Nonostante la fine del coprifuoco a giugno e le riaperture particolarmente attese dal settore turistico, quest’estate il 20% degli italiani non andrà in vacanza e quasi la metà delle famiglie (il 47,4%) non ha ancora deciso cosa farà. A sostenerlo è un Rapporto Confcommercio-Censis sull’impatto della pandemia, per la quale il presidente dell’associazione dei commercianti Carlo Sangalli continua a chiedere sostegni più robusti. La Confcommercio, però, è nota per i suoi scenari allarmanti (spesso pure azzeccati) e per chi guarda il bicchiere mezzo pieno c’è invece spazio per l’ottimismo sulle prossime ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Leun. Il 20%non le. Nonostante la fine del coprifuoco a giugno e leparticolarmente attese dal settore turistico, quest’estate il 20%non andrà in vacanza e quasi la metà delle famiglie (il 47,4%) non hadeciso cosa. A sostenerlo è un Rapporto-Censis sull’impatto della pandemia, per la quale il presidente dell’associazione dei commercianti Carlo Sangalli continua a chiedere sostegni più robusti. La, però, è nota per i suoi scenari allarmanti (spesso pure azzeccati) e per chi guarda il bicchiere mezzo pieno c’è invece spazio per l’ottimismo sulle prossime ...

