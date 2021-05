Giancarlo Magalli quiz: su Rai 2 inizia la sfida (Di martedì 18 maggio 2021) Per Giancarlo Magalli nella prossima stagione comincerà una nuova avventura su Rai 2. Il conduttore ha voglia di cambiamento e per questi motivi la rete sta pensando ad un quiz pomeridiano incentrato sulla Lingua Italiana. Dopo il programma I Fatti Vostri Magalli cerca di ripartire da capo con un progetto stimolante e innovativo. Si vocifera anche che il clima nella piazza di Guardì non sia delle più felici ed urge un rinnovamento. Fox ci hai fatto preoccupare! – Ecco perché non è a I Fatti Vostri Giancarlo Magalli quiz: di che cosa si tratta? Giancarlo Magalli è abile come pochi quando si tratta di padroneggiare la lingua italiana facendo sfoggio di ironia e un pizzico di cinismo. Capacità e conoscenze linguistiche che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) Pernella prossima stagione comincerà una nuova avventura su Rai 2. Il conduttore ha voglia di cambiamento e per questi motivi la rete sta pensando ad unpomeridiano incentrato sulla Lingua Italiana. Dopo il programma I Fatti Vostricerca di ripartire da capo con un progetto stimolante e innovativo. Si vocifera anche che il clima nella piazza di Guardì non sia delle più felici ed urge un rinnovamento. Fox ci hai fatto preoccupare! – Ecco perché non è a I Fatti Vostri: di che cosa si tratta?è abile come pochi quando si tratta di padroneggiare la lingua italiana facendo sfoggio di ironia e un pizzico di cinismo. Capacità e conoscenze linguistiche che ...

