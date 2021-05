De Vito: trovo sbagliata delocalizzazione Via Cola di Rienzo (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “trovo assolutamente inconcepibile la delocalizzazione delle attività commerciali su area pubblica da Via Cola di Rienzo a Via Fra Albenzio – commercialmente nettamente inferiore alla prima – disposta dall’assessore Coia, che peraltro esercita poteri sostitutivi a quelli del I municipio guidato dalla presidente Alfonsi del Partito Democratico”. Così in un comunicato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. “Al netto del fatto che tutte le licenze erano state prorogate fino al prossimo ottobre qualche giorno fa con un intervento legislativo del Parlamento – circostanza che sembrerebbe ignorata dalla giunta – e tolto altresì che la giunta continua a disapplicare il Decreto Rilancio che prevede l’estensione fino al 2033, l’assessore al Commercio sembra dimenticare che le attività ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “assolutamente inconcepibile ladelle attività commerciali su area pubblica da Viadia Via Fra Albenzio – commercialmente nettamente inferiore alla prima – disposta dall’assessore Coia, che peraltro esercita poteri sostitutivi a quelli del I municipio guidato dalla presidente Alfonsi del Partito Democratico”. Così in un comunicato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De. “Al netto del fatto che tutte le licenze erano state prorogate fino al prossimo ottobre qualche giorno fa con un intervento legislativo del Parlamento – circostanza che sembrerebbe ignorata dalla giunta – e tolto altresì che la giunta continua a disapplicare il Decreto Rilancio che prevede l’estensione fino al 2033, l’assessore al Commercio sembra dimenticare che le attività ...

