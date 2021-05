Cosa (non) può fare la Chiesa per Hong Kong. Parla Cervellera (Di martedì 18 maggio 2021) La vera trincea per difendere la libertà religiosa e di pensiero a Hong Kong è fatta di banchi, cattedre, lavagne. Senza una scuola libera non esiste, non esisterà più una libera Chiesa. Anche per questo il Vaticano ha scelto per la missione più delicata un vescovo che ha un lungo trascorso accademico. Sulle spalle di Stephen Chow, gesuita, 61 anni, a Hong Kong dal 2019, grava ora un’enorme responsabilità, spiega a Formiche.net padre Bernardo Cervellera, direttore di AsiaNews. Cervellera, chi è Stephen Chow? I confratelli a Hong Kong lo descrivono come un uomo capace, colto, ha alle spalle tre lauree importanti, ha lavorato a lungo nel mondo dell’educazione. Un elemento che, probabilmente, ha pesato nella scelta del ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) La vera trincea per difendere la libertà religiosa e di pensiero aè fatta di banchi, cattedre, lavagne. Senza una scuola libera non esiste, non esisterà più una libera. Anche per questo il Vaticano ha scelto per la missione più delicata un vescovo che ha un lungo trascorso accademico. Sulle spalle di Stephen Chow, gesuita, 61 anni, adal 2019, grava ora un’enorme responsabilità, spiega a Formiche.net padre Bernardo, direttore di AsiaNews., chi è Stephen Chow? I confratelli alo descrivono come un uomo capace, colto, ha alle spalle tre lauree importanti, ha lavorato a lungo nel mondo dell’educazione. Un elemento che, probabilmente, ha pesato nella scelta del ...

