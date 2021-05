Battiato aveva dedicato una canzone alla villa in cui è morto

(Di martedì 18 maggio 2021) Francosi è spento nella sua casa di Milo. Proprio a questa residenzauna. Si è spento oggi all’età di 76 anni Franconella sua casa di Milo. Il cantautore, malato da tempo, lascia un gigantesco vuoto nel mondo della musica e dell’arte non solo italiana, ma internazionale. L’artista è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

- SkyTG24 : È morto Franco #Battiato, il cantautore siciliano aveva 76 anni: - Radio1Rai : Si è spento stamattina il cantautore siciliano Franco #Battiato. Era malato da tempo. Aveva 76 anni

da poco compiuto 76 anni. Il grande cantautore siciliano era da tempo malato e assente dalle scene, si è spento nella sua casa. Nato a Jonia il 23 marzo del 1945, ha spaziato tra una ...