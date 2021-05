Uomini e Donne, Ida Platano rivela come si è sentita quando ha rivisto Riccardo Guarnieri (Di lunedì 17 maggio 2021) La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è definitivamente chiusa, tanto che i due sono tornati in studio per vivere altre storie d’amore. Riccardo, infatti, aveva avviato una relazione con Roberta Di Padua ma ultimamente sono crisi e pertanto li abbiamo rivisti in studio. come si è sentita Ida? LE SENSAZIONI DI IDA L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) La storia tra Idasi è definitivamente chiusa, tanto che i due sono tornati in studio per vivere altre storie d’amore., infatti, aveva avviato una relazione con Roberta Di Padua ma ultimamente sono crisi e pertanto li abbiamo rivisti in studio.si èIda? LE SENSAZIONI DI IDA L'articolo

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - Mariagi22629904 : RT @lauraboldrini: Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evidenzi… - DazaiRen1 : RT @antonio_bozz_7: 'Io non sono le persone con cui vado a letto. Io sono Tommaso Zorzi a prescindere che vada con uomini o con donne'??????… -