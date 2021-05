Un primo piano di Apple, sempre più simile a mamma Gwyneth Paltrow, e le parole più dolci: «Sei la mia vita» (Di lunedì 17 maggio 2021) Gwyneth Paltrow: dal cinema a beauty e salute guarda le foto «Sei la mia vita». Non poteva usare altre parole Gwyneth Paltrow per dichiarare tutto il suo amore alla figlia Apple nel giorno del suo compleanno. La primogenita dell’attrice, nata dalla storia d’amore con Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha compiuto 17 anni il 14 maggio. E la dedica social di mamma Gwyneth è arrivata puntuale, tra lo stupore di una madre che vede crescere la propria figlia ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021): dal cinema a beauty e salute guarda le foto «Sei la mia». Non poteva usare altreper dichiarare tutto il suo amore alla figlianel giorno del suo compleanno. Lagenita dell’attrice, nata dalla storia d’amore con Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha compiuto 17 anni il 14 maggio. E la dedica social diè arrivata puntuale, tra lo stupore di una madre che vede crescere la propria figlia ...

Advertising

borghi_claudio : @Serendippo7 Invece le riaperture ci sono state proprio perchè le voleva la Lega. Certo non le voleva CRISANTI… - TgLa7 : ++ #Gaza: in attacco Israele ucciso medico al-Ouf e famiglia ++ Professore di primo piano all'ospedale #Shifa di #GazaCity - FcInterNewsit : FcIN - Inter, situazione allarmante: Zhang chiede sacrifici ma senza un programma. Conte e i big adesso valutano l'… - Lisuccen : RT @TgLa7: ++ #Gaza: in attacco Israele ucciso medico al-Ouf e famiglia ++ Professore di primo piano all'ospedale #Shifa di #GazaCity - ilClandestinoTW : Lezioni di cinema “per resistere” all’ITET nettunese “Emanuela Loi” -

Ultime Notizie dalla rete : primo piano Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa Read More Primo Piano Israele bombarda al mattino le case dei leader di Hamas. 3100 razzi sparati da Gaza 17 Maggio 2021 Raid aereo contro la città di Gaza. Le esplosioni, riporta Times of Israel, ...

Il Pd di Nettuno solidale con la consigliera di Anzio Lina Giannino Il Partito Democratico di Nettuno esprime profonda solidarietà alla Consigliera Lina Giannino per l'ennesimo atto intimidatorio ricevuto. Un gesto ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Ieri un solo contagio, sotto quota 300 gli attuali positivi in Molise Calano sotto quota 300 gli attualmente positivi in Molise. Nelle ultime 24 ore una sola nuova infezione riscontrata nel comune di Venafro, ma a fronte di appena 174 tamponi refertati dall’Asrem. I gua ...

Lupi, profumo di C E’ poco scaramantico dire che il Campobasso è con un piede e mezzo in serie C? Forse sì, e gli appassionati in materia storceranno il muso e faranno scongiuri. Ma con i risultati di ieri e la superior ...

Read MoreIsraele bombarda al mattino le case dei leader di Hamas. 3100 razzi sparati da Gaza 17 Maggio 2021 Raid aereo contro la città di Gaza. Le esplosioni, riporta Times of Israel, ...Il Partito Democratico di Nettuno esprime profonda solidarietà alla Consigliera Lina Giannino per l'ennesimo atto intimidatorio ricevuto. Un gesto ...Calano sotto quota 300 gli attualmente positivi in Molise. Nelle ultime 24 ore una sola nuova infezione riscontrata nel comune di Venafro, ma a fronte di appena 174 tamponi refertati dall’Asrem. I gua ...E’ poco scaramantico dire che il Campobasso è con un piede e mezzo in serie C? Forse sì, e gli appassionati in materia storceranno il muso e faranno scongiuri. Ma con i risultati di ieri e la superior ...