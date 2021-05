Lega | Politi | siparietti Raggi-Zingaretti sono tristi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Fanno indignare le parole dell’assessore Calabrese, che rimpalla la responsabilita’ dell’arrivo dei cinghiali a Roma e dintorni, sulla Regione, dimenticando il fatto che ad attrarre gli animali e’ stato l’odore dei rifiuti ammonticchiati nei quartieri in attesa di un servizio AMA che non arriva mai.” “PD e M5S governano insieme dappertutto, compresa la Regione Lazio, stanno cercando il modo di battere il centro destra alle elezioni utilizzando il siparietto della deresponsabilizzazione, che ora, pero’, sta prendendo i connotati di una pagliacciata, sembra incredibile che tanta mancanza di contenuti sia arrivata a governare la Capitale e il Paese. A breve segneremo la fine di tanta superficialita’”. Lo dichiara in una nota, Mauriziocapogruppoin Assemblea Capitolina.

