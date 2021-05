La Sandro Abate Avellino saluta i playoff, avanza la CAME Dosson (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Sandro Abate Avellino saluta i playoff scudetto. I verdeazzurri escono sconfitti con il punteggio di 4-2 in Gara 3 contro la CAME Dosson. Quest’ultima volta in semifinale dove affronterà il META Catania che ha eliminato a sua volta l’Acqua&Sapone. IL TABELLINO DI CAME Dosson-Sandro Abate Avellino 4-2 (1-0 p.t.) CAME Dosson: Pietrangelo, Belsito, Vieira, Grippi, Schiochet, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Bertoni, Espindola, Ronzani, Ditano. All. Rocha Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Jonas, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lascudetto. I verdeazzurri escono sconfitti con il punteggio di 4-2 in Gara 3 contro la. Quest’ultima volta in semifinale dove affronterà il META Catania che ha eliminato a sua volta l’Acqua&Sapone. IL TABELLINO DI4-2 (1-0 p.t.): Pietrangelo, Belsito, Vieira, Grippi, Schiochet, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Bertoni, Espindola, Ronzani, Ditano. All. Rocha: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Jonas, ...

