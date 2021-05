Fca: Alfa e Carabinieri, presentata Giulia per l'Arma (Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue il sodalizio tra Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri, che affonda le sue radici a oltre settant'anni fa, quando tutte le Gazzelle avevano il marchio del Biscione: da allora, l'impegno al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue il sodalizio traRomeo e l'dei, che affonda le sue radici a oltre settant'anni fa, quando tutte le Gazzelle avevano il marchio del Biscione: da allora, l'impegno al ...

Ultime Notizie dalla rete : Fca Alfa Fca: Alfa e Carabinieri, presentata Giulia per l'Arma Queste nuove Alfa Romeo Giulia rafforzano il sodalizio storico tra Alfa Romeo e i Carabinieri, nato nel secondo dopoguerra quando tutte le Gazzelle avevano il marchio del Biscione. La prima Alfa ...

Stellantis punta su Alfa Romeo Il marchio di Alfa Romeo è di fondamentale importanza all'interno del gruppo Stellantis , il nuovo gruppo nato dalla fusione fra FCA e il Gruppo PSA . Nei piani futuri la casa del biscione ricopre un ruolo ...

Fca: Alfa e Carabinieri, presentata Giulia per l'Arma - Economia ANSA Nuova Europa Fca: Alfa e Carabinieri, presentata Giulia per l'Arma Prosegue il sodalizio tra Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri, che affonda le sue radici a oltre settant'anni fa, quando tutte le Gazzelle avevano il marchio del Biscione: da allora, l'impegno al serv ...

Alfa Romeo: lanci regolari di nuovi modelli in futuro Uno dei principali problemi degli ultimi anni di Alfa Romeo è stata l'assenza di nuovi modelli. Dal 2010, anno di lancio della Giulietta uscita di produzione ...

