CROLLO TEMPERATURE in settimana. Meteo d’Estate STOP ancora e poca Primavera (Di lunedì 17 maggio 2021) L’anticiclone prevale sull’Italia in questo avvio di settimana ed è peraltro accompagnato da un flusso d’aria calda che è causa di un ulteriore aumento delle TEMPERATURE al Centro-Sud. Picchi oltre i 30 gradi si potranno misurare sulle zone interne di Puglia e Sicilia. Il Nord Italia è meno protetto dall’anticiclone, con il flusso oceanico fresco in quota che comporta ancora delle note d’instabilità soprattutto sulle regioni di Nord-Est. L’evoluzione Meteo della settimana potrebbe vedere un crescendo dell’instabilità. Le anomalie termiche attese nella parte centrale della settimanaUn nuovo impulso perturbato è atteso già nella seconda di parte di martedì, con una nuova ondata di temporali che farà intrusione al Nord Italia. Sarà questo solo l’inizio di una fase movimentata che ci ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) L’anticiclone prevale sull’Italia in questo avvio died è peraltro accompagnato da un flusso d’aria calda che è causa di un ulteriore aumento delleal Centro-Sud. Picchi oltre i 30 gradi si potranno misurare sulle zone interne di Puglia e Sicilia. Il Nord Italia è meno protetto dall’anticiclone, con il flusso oceanico fresco in quota che comportadelle note d’instabilità soprattutto sulle regioni di Nord-Est. L’evoluzionedellapotrebbe vedere un crescendo dell’instabilità. Le anomalie termiche attese nella parte centrale dellaUn nuovo impulso perturbato è atteso già nella seconda di parte di martedì, con una nuova ondata di temporali che farà intrusione al Nord Italia. Sarà questo solo l’inizio di una fase movimentata che ci ...

Jonathan Franzen sulla catastrofe climatica e su lotte da fare Ancora oggi, quando è ormai evidentemente troppo tardi per evitare l'aumento delle temperature ... per via del crollo dell'economia. Ma questo crollo è accompagnato da una chiamata urgente a far ...

