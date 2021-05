Coprifuoco addio | le nuove misure di Draghi delle prossime settimane

(Di lunedì 17 maggio 2021) Con il miglioramento costante dei dati, l’ale l’allentamentorestrizioni sono più veloci del previsto.Si respira un ottimismo che non è più solo ideale, ma anche pragmatico. Ormai ci siamo. L’ultimo consiglio dei ministri, anticipato dalla consueta cabina di regia con CTS, regioni, commissari e ministri preposti ha partorito una road mapriaperture che ha sorpreso anche i più ottimisti. Gli aperturisti adesso non potranno davvero più lamentarsi. O quasi. Il pacchetto diannunciate da Mario, approvato all’unanimità, contiene novità di estremo interesse. La soddisfazione della politica, per una volta, è praticamente unanime (o quasi). Pur nel contesto della gradualità e della prudenza, si prospetta ...

ROMA - Il co prifuoco sarà spostato in zona gialla alle ore 23 dall'entrata in vigore del nuovo decreto legge. Poi, dal 7 giugno, il rientro a casa sarà posticipato alle 24 . Dal 21 giugno ci sarà Liberi gli spostamenti, addio al coprifuoco, rimarrebbe l'obbligo delle mascherine e del distanziamento di un metro. Tutto questo se i dati delle prossime settimane confermeranno il trend.