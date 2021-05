Chi è Mohammed Deif, l’obiettivo numero uno di Israele (Di lunedì 17 maggio 2021) Eliminarli? “Tutte le opzioni sono sul tavolo, anche quella”. A parlare a Formiche.net è un alto ufficiale dell’Esercito israeliano a poche ore dagli attacchi contro 15 chilometri della cosiddetta Metro, la rete di tunnel di Hamas nel Nord della Striscia di Gaza. In cima alla lista dei militari israeliani ci sono tre individui: il leader di Hamas nella Striscia, Yahya Sinwar, e i vertici delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, Marwan Issa e Mohammed Deif. IL RICERCATO numero UNO Il più pericoloso? Quest’ultimo, ritenuto dall’intelligence israeliana il responsabile il programma di acquisto delle armi del gruppo terroristico palestinese. Sul suo corpo i segni della lotta contro Israele: è cieco da un occhio, è stato ferito gravemente alla spina dorsale, è parzialmente paralizzato e ora è costretto su una ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 maggio 2021) Eliminarli? “Tutte le opzioni sono sul tavolo, anche quella”. A parlare a Formiche.net è un alto ufficiale dell’Esercito israeliano a poche ore dagli attacchi contro 15 chilometri della cosiddetta Metro, la rete di tunnel di Hamas nel Nord della Striscia di Gaza. In cima alla lista dei militari israeliani ci sono tre individui: il leader di Hamas nella Striscia, Yahya Sinwar, e i vertici delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, Marwan Issa e. IL RICERCATOUNO Il più pericoloso? Quest’ultimo, ritenuto dall’intelligence israeliana il responsabile il programma di acquisto delle armi del gruppo terroristico palestinese. Sul suo corpo i segni della lotta contro: è cieco da un occhio, è stato ferito gravemente alla spina dorsale, è parzialmente paralizzato e ora è costretto su una ...

