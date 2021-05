Basket, Brindisi espugna Trieste dopo una battaglia e va in semifinale (Di lunedì 17 maggio 2021) Lotta fino alla sirena l’Allianz Trieste ed esce a testa alta dai playoff, ma in semifinale va l’Happy Casa Brindisi. Lo fa soffrendo in gara 3 e serve uno sforzo extra, con Perkins decisivo, per i pugliesi per imporsi e andare avanti nella Serie A 2020-2021. Avvio di match molto equilibrato, con le triple di Grazulis e Willis a infiammare subito il parquet, ma nessuna delle due squadre che riesce ad allungare. È, però, Brindisi a dettare il ritmo e a far la parte della lepre, con Trieste obbligata a inseguire e a rispondere colpo su colpo per restare in scia. Le due squadre faticano da oltre l’arco, con solo 2 su 12 nei primi sette minuti di gioco, mentre i pugliesi obbligano i padroni di casa spesso al fallo, con Perkins che nel primo tempo detta legge e segna il canestro del primo +5 della partita. ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Lotta fino alla sirena l’Allianzed esce a testa alta dai playoff, ma inva l’Happy Casa. Lo fa soffrendo in gara 3 e serve uno sforzo extra, con Perkins decisivo, per i pugliesi per imporsi e andare avanti nella Serie A 2020-2021. Avvio di match molto equilibrato, con le triple di Grazulis e Willis a infiammare subito il parquet, ma nessuna delle due squadre che riesce ad allungare. È, però,a dettare il ritmo e a far la parte della lepre, conobbligata a inseguire e a rispondere colpo su colpo per restare in scia. Le due squadre faticano da oltre l’arco, con solo 2 su 12 nei primi sette minuti di gioco, mentre i pugliesi obbligano i padroni di casa spesso al fallo, con Perkins che nel primo tempo detta legge e segna il canestro del primo +5 della partita. ...

