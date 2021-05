Assassin's Creed continuerà a essere un action-RPG sulle orme di Valhalla, Odyssey e Origins (Di lunedì 17 maggio 2021) I giochi moderni di Assassin's Creed - Origins, Odyssey e Valhalla - sono abbastanza diversi dai giochi originali. Laddove gli originali erano incentrati sulla furtività, lineari e tutt'altro che open world, le new entry sono più incentrate sull'azione e sono alcuni dei più grandi giochi a mondo aperto degli ultimi anni. Dove prima c'era un'enfasi sulla furtività, ora c'è un'enfasi sulla meccanica dei giochi di ruolo. E come ci si aspetterebbe, questo ha diviso i fan in due campi: quelli che preferiscono i nuovi giochi e quelli che preferiscono i più vecchi. Detto questo, sembra che i prossimi AC saranno più simili ai nuovi titoli. Durante il recente report finanziario, Ubisoft ha confermato che il piano con il franchise è di basarsi sugli elementi RPG dei giochi più recenti. In altre parole, gli AC ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) I giochi moderni di's- sono abbastanza diversi dai giochi originali. Laddove gli originali erano incentrati sulla furtività, lineari e tutt'altro che open world, le new entry sono più incentrate sull'azione e sono alcuni dei più grandi giochi a mondo aperto degli ultimi anni. Dove prima c'era un'enfasi sulla furtività, ora c'è un'enfasi sulla meccanica dei giochi di ruolo. E come ci si aspetterebbe, questo ha diviso i fan in due campi: quelli che preferiscono i nuovi giochi e quelli che preferiscono i più vecchi. Detto questo, sembra che i prossimi AC saranno più simili ai nuovi titoli. Durante il recente report finanziario, Ubisoft ha confermato che il piano con il franchise è di basarsi sugli elementi RPG dei giochi più recenti. In altre parole, gli AC ...

Advertising

GianlucaOdinson : Assassin's Creed, quale futuro? Prossimi capitoli come Valhalla, Odyssey ed Origins - TTiliya : RT @SunsetagainD: - Fortune is a river - Zemo as Niccolò Machiavelli in Assassin's Creed appearance inspired by Zemo's favorite book in pri… - Onilut_pr : ¿El colmo de un pirata? Que su novia le regale una peli original Directo Assassin's Creed IV - Antilia85 : RT @Kaihime85: Assassin's Creed III (#1): Ho visto la data in cui uscì, era il 2012, coincideva con la trama di fondo dei primi cinque capi… - deviantnatalija : RT @SunsetagainD: - Fortune is a river - Zemo as Niccolò Machiavelli in Assassin's Creed appearance inspired by Zemo's favorite book in pri… -