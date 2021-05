Un uomo di 31 anni è precipitato da un ponte sul Lungotevere per scattarsi un selfie

Leggi su agi

(Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Grave incidente sabato alle 20.30 di ieri in zona Trastevere, nel centro di Roma. Un 31enne, in compagnia di alcuni amici, mentre scattava uncon il cellulare, ha perso l'equilibrio ed èdaGaribaldi. Il giovane, caduto sulla pista ciclabile, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo per per lesioni gravi in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. Sul caso indaga la polizia.