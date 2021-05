Rula Jebreal ad Andrea Salerno: «Direttore di rete mette like a tweet che mi attaccano» (Di domenica 16 maggio 2021) Non si fermano le polemiche dopo l’assenza rumorosissima di Rula Jebreal dal programma Propaganda Live. La giornalista – che era stata invitata in trasmissione per parlare del conflitto israelo-palestinese – aveva declinato l’invito dopo aver visto di essere stata inserita in cartellone insieme ad altri sette ospiti tutti uomini. Per questo motivo, la Jebreal aveva spiegato che – com’è nel suo stile – non avrebbe partecipato a un programma così sbilanciato in quanto a presenze di genere sul palco. La trasmissione si era difesa sottolineando che – come sempre – sarebbero stati presenti anche Costanze Reuscher e Francesca Schianchi, che sono tra le ospiti fisse del programma. E poi Diego Bianchi aveva dato vita a un monologo in cui aveva spiegato l’identità di Propaganda Live e il fatto che gli ospiti fossero invitati non per rispettare ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 16 maggio 2021) Non si fermano le polemiche dopo l’assenza rumorosissima didal programma Propaganda Live. La giornalista – che era stata invitata in trasmissione per parlare del conflitto israelo-palestinese – aveva declinato l’invito dopo aver visto di essere stata inserita in cartellone insieme ad altri sette ospiti tutti uomini. Per questo motivo, laaveva spiegato che – com’è nel suo stile – non avrebbe partecipato a un programma così sbilanciato in quanto a presenze di genere sul palco. La trasmissione si era difesa sottolineando che – come sempre – sarebbero stati presenti anche Costanze Reuscher e Francesca Schianchi, che sono tra le ospiti fisse del programma. E poi Diego Bianchi aveva dato vita a un monologo in cui aveva spiegato l’identità di Propaganda Live e il fatto che gli ospiti fossero invitati non per rispettare ...

welikeduel : Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive - mante : Chiunque conosca anche solo da lontano Propaganda live sa perfettamente che la fiera presa di posizione di Rula Jeb… - fanpage : '7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l'invito, come scelta professionale non partecipo… - LisaLiveNLearn : RT @lercionotizie: #ultimora “Sarei l’unica donna della serata”. Rula Jebreal rifiuta invito a cena del fidanzato - giovannitrivel3 : RT @Teresat73540673: Maglie: 'Rula Jebreal chi, quella che disse a Nicola Porro 'taci tu uomo bianco?' -