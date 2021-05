Qualificazioni Mondiali 2022, la Corea del Nord conferma il ritiro: non giocheranno in Sud Corea (Di domenica 16 maggio 2021) Adesso è ufficiale. La Corea del Nord ha annunciato il proprio ritiro dalle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, visto che le partite saranno ospitate dalla Corea del Sud. Le notizie in merito erano già filtrate da Pyongyang, ma soltanto oggi sono confermate dall’AFC. Alla base della decisione potrebbe esserci l’emergenza coronavirus, ma anche l’inimicizia tra i due paesi asiatici. Dunque la Nord Corea non parteciperà alla rassegna iridata di novembre-dicembre 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Adesso è ufficiale. Ladelha annunciato il propriodalleaiin Qatar, visto che le partite saranno ospitate dalladel Sud. Le notizie in merito erano già filtrate da Pyongyang, ma soltanto oggi sonote dall’AFC. Alla base della decisione potrebbe esserci l’emergenza coronavirus, ma anche l’inimicizia tra i due paesi asiatici. Dunque lanon parteciperà alla rassegna iridata di novembre-dicembre. SportFace.

