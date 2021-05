Amici 20 | Finale | Giulia Stabile Trionfa | Seguita da Sangiovanni!

(Di domenica 16 maggio 2021)20, la: tante bellissime sfide per i cinque finalisti ma ad accedere alla finalissima sono soltanto un concorrente per categoria. Ospiti, prove, le tante emozioni, tutti i premi assegnati durante la serata e il trionfo dicontro il suo fidanzato Sangiovanni. Ecco tutto quello che è successo durante l’ultima puntata del talent show di Canale 5.20, la: Sangiovanni è il vincitore della categoria canto contro Deddy e Aka7even! Maria De Filippi presenta ladi20, saluta i professori e i giornalisti. Poi accoglie i tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. E ovviamente i cinque talenti arrivati fino a questo punto: Aka7even, Deddy,, Alessandro e ...

Chiude i battenti la ventesima edizione del talent più longevo del piccolo schermo con il record di share e ...Giulia Stabile,19 anni, ha vinto unadicon piccola sorpresa, 150mila euro, e il Premio Tim, altri gettoni d'oro. Sangiovanni , il cantautore che sa meglio parlare il linguaggio della ...La ballerina ha vinto l’edizione del programma di Canale 5, incetta di premi anche per il cantante arrivato secondo ...La 20esima edizione si aggiunge a quelle rare edizioni in cui a trionfare è un ballerino, in questo caso Giulia Stabile. Sangiovanni secondo classificato e ha portato a casa il ...