Uomini e Donne: Giulia D’Urso in Lacrime sui Social! Non Sono Stata Io… (Di sabato 15 maggio 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia D’Urso è apparsa sui social in Lacrime! L’ex fidanzata di Giulio Raselli è Stata massacrata su Instagram per una presunta denuncia nei confronti di un vip! Ecco tutti i dettagli! E’ una Giulia in Lacrime quella che si mostra in diverse Instagram Stories pubblicate solo qualche ora fa. La giovane influencer, ex fidanzata di Giulio Raselli, è Stata massacrata sui social per una presunta denuncia ai danni di un noto calciatore dell’Inter, Lukaku. Tutto ha inizio quando il calciatore prende parte a una festa in un hotel di Milano con alcuni giocatori della squadra. Al party viene invitata anche la D’Urso. I festeggiamenti durano però pochissimo. I carabinieri irrompono infatti ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 15 maggio 2021) L’ex corteggiatrice diè apparsa sui social in! L’ex fidanzata di Giulio Raselli èmassacrata su Instagram per una presunta denuncia nei confronti di un vip! Ecco tutti i dettagli! E’ unainquella che si mostra in diverse Instagram Stories pubblicate solo qualche ora fa. La giovane influencer, ex fidanzata di Giulio Raselli, èmassacrata sui social per una presunta denuncia ai danni di un noto calciatore dell’Inter, Lukaku. Tutto ha inizio quando il calciatore prende parte a una festa in un hotel di Milano con alcuni giocatori della squadra. Al party viene invitata anche la. I festeggiamenti durano però pochissimo. I carabinieri irrompono infatti ...

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - fenicelettrice : RT @_blu_astro: Vi rendete conto che quando parlando di quote rosa dite 'io credo basti guardare alle competenze non al genere' state impli… - LeggoSono : Per Shy di Breaking Italy, se si critica la netta disparità di ospiti uomini e donne a Propaganda, si 'impone' l'in… -