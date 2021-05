La lezione di Albertini e Bertolaso

Leggi su formiche

(Di sabato 15 maggio 2021) C’è un punto essenziale nella nobile lettera ai milanesi con cui Gabrieleannuncia la sua indisponibilità a candidarsi che vale la pena sottolineare, un punto tutto politico su cui Matteo Salvini (nato nel 1973) e Giorgia Meloni (nata nel 1977) dovrebbero riflettere. Un punto che peraltro accomuna la decisione dell’ex sindaco di Milano a quella di Guido(entrambi nati nel 1950), anch’egli non disponibile per la corsa a primo cittadino della capitale. Questo punto è apparentemente “anagrafico” (ecco perché evidenzio le date di nascita nel testo) ma in realtà di ben altra portata, poiché investe l’elemento centrale dell’azione della destra politica italiana in questa fase storica, vale a dire la sua capacità di essere compiutamente classe dirigente, anche in una prospettiva di rinnovamento.infatti cita ...