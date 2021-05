Covid, troppi prof in quarantena: a Pollena Trocchia protesta delle mamme (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiprofessori in quarantena a Pollena Trocchia e le mamme annunciano proteste e aule vuote chiedendo di prolungare la dad per i ragazzi della scuola media inferiore di primo grado. Il malcontento è nato nelle ultime ore, a seguito della comunicazione della dirigente dell’Ic ‘Donizetti’ di una nuova organizzazione oraria a partire da lunedì, quando gli studenti di 13 classi su 16, dovrebbero tornare in aula, ad orario però ridotto, dopo lo stop forzato di una settimana a seguito di due contagi, uno tra i professori ed uno tra i ragazzi. La scuola era stata chiusa lunedì scorso in via preventiva dal sindaco Carlo Esposito in attesa delle disposizioni dell’Asl che ha poi messo in quarantena tre classi e oltre una decina di docenti. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiessori ine leannunciano proteste e aule vuote chiedendo di prolungare la dad per i ragazzi della scuola media inferiore di primo grado. Il malcontento è nato nelle ultime ore, a seguito della comunicazione della dirigente dell’Ic ‘Donizetti’ di una nuova organizzazione oraria a partire da lunedì, quando gli studenti di 13 classi su 16, dovrebbero tornare in aula, ad orario però ridotto, dopo lo stop forzato di una settimana a seguito di due contagi, uno tra iessori ed uno tra i ragazzi. La scuola era stata chiusa lunedì scorso in via preventiva dal sindaco Carlo Esposito in attesadisposizioni dell’Asl che ha poi messo intre classi e oltre una decina di docenti. ...

