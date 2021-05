Un viaggio virtuale nel tempo (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Mausoleo di Augusto com'è oggi a Roma, accanto all'Ara Pacis, riaperto dopo 14 anni di chiusura, al termine di un lungo restauro. E anche com'era all'origine, nel I secolo avanti Cristo, dentro il Campo Marzio, con il Tevere a fianco e il Pantheon in lontananza. Indietro e poi di nuovo in là nel tempo, nel Medioevo, quando l'imponente monumento diventa un giardino all'italiana e da lì, tra varie tappe intermedie, eccolo a inizio Novecento, quando viene trasformato in un auditorium nel quale si esibiscono maestri del calibro di Mascagni e Toscanini. È un viaggio nella storia, nelle sue traiettorie e stravolgimenti, quello che la realtà virtuale renderà presto possibile, tramite una app al momento in fase di sperimentazione. Tra i primi a provarne le potenzialità, un ospite d'eccezione: Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e il ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Mausoleo di Augusto com'è oggi a Roma, accanto all'Ara Pacis, riaperto dopo 14 anni di chiusura, al termine di un lungo restauro. E anche com'era all'origine, nel I secolo avanti Cristo, dentro il Campo Marzio, con il Tevere a fianco e il Pantheon in lontananza. Indietro e poi di nuovo in là nel, nel Medioevo, quando l'imponente monumento diventa un giardino all'italiana e da lì, tra varie tappe intermedie, eccolo a inizio Novecento, quando viene trasformato in un auditorium nel quale si esibiscono maestri del calibro di Mascagni e Toscanini. È unnella storia, nelle sue traiettorie e stravolgimenti, quello che la realtàrenderà presto possibile, tramite una app al momento in fase di sperimentazione. Tra i primi a provarne le potenzialità, un ospite d'eccezione: Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e il ...

