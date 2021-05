Sport in tv oggi venerdì 14 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 14 maggio 2021)14ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Giro d’Italia con la settima tappa, sulla carta indirizzata ai velocisti. Al Foro Italico vanno in scena i quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Inizia il lungo weekend del GP di Francia per quanto riguarda la MotoGP, spazio alle prove libere. Da non perdere gli Europei di tuffi e di nuoto artistico, da seguire anche i playoff scudetto del nostro basket e anche un po’ di calcio internazionale. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in14e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO ...

Advertising

DaRonz82 : Dunque, oggi lo sport italiano ha vissuto: - Jacobs nuovo recordman nazionale sui 100m con 9.95 - Paltrinieri Campi… - SkySport : Roma, Djokovic: 'Fantastico il ritorno del pubblico' ?? - virginiaraggi : Un altro impegno mantenuto, un altro impianto a Roma gestito da eccellenze dello sport con una vocazione fortemente… - albertoavarino : RT @DaRonz82: Dunque, oggi lo sport italiano ha vissuto: - Jacobs nuovo recordman nazionale sui 100m con 9.95 - Paltrinieri Campione d'Euro… - Lorenzxo2 : RT @laltrodiego: #Raggi cosmici ... •Un anno fa: 'niente olimpiadi a Roma. Gran fortuna' •Oggi: 'lo sport deve ripartire e Roma farà la su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

Il regolamento ? Solosi gioca in gara unica in casa del club meglio piazzato al termine della stagione regolare: in caso di parità sono previsti i tempi supplementari. Niente rigori: avanti chi ...Commenta per primo Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Skyal termine del match contro il Verona: 'Sono molto soddisfatto, la squadra da subito ha avuto ... Ma...Uno studio legge il nostro carattere dal fitness prediletto, ma si può fare l’inverso, scegliendo l’attività giusta a seconda del temperamento ...Gli spettatori ritornano allo stadio, al di là delle centinaia di invitati, soprattutto legati agli sponsor, delle partite di questi mesi. Per la finale di coppa Italia di mercoledì ...