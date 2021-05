Speranza | via libera all’ingresso dei cittadini UE e area Shengen

Leggi su zon

Il Ministrofirma una nuova ordinanza che consente l'ingresso in Italia diUE econ tampone negativo Il Ministro della Saluteha firmato un'ordinanza che consente l'ingresso in Italia deidella UE e dell', da UK e Israele. Potranno entrare coloro che esibiscono un tampone negativo e non dovranno sottoporsi alla quarantena prevista. Prorogate invece le misure restrittive per il Brasile. Con un'atra ordinanza vengono potenziati i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli. Ampliata la partecipazione a Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti e USA. Fino al 30 Maggio resta valido lo stop agli ingressi per chi viene da India, Bangladesh e Sri Lanka.