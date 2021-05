Pirlo: "Inter? Ha avuto più fame di noi, ma la Juve vuole vincere" (Di venerdì 14 maggio 2021) La conferenza del tecnico alla vigilia della gara con l'Inter valida per la 37ª giornata di Serie A 2020/21. Leggi su 90min (Di venerdì 14 maggio 2021) La conferenza del tecnico alla vigilia della gara con l'valida per la 37ª giornata di Serie A 2020/21.

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Inter Pirlo 'buona reazione, ci siamo ritrovati' Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spiega il momento dei bianconeri tra il successo contro il Sassuolo e la vigilia del derby d'Italia contro l'Inter. . 14 maggio 2021

Pirlo: "Passerella all'Inter? La Juve ha già fatto i complimenti" ...nel derby d'Italia casalingo contro l'Inter già campione : una vittoria per continuare a inseguire il sogno Champions League . " Con il Sassuolo abbiamo avuto una bella reazione - ha dichiarato Pirlo ...

Conferenza stampa Pirlo LIVE: le parole alla vigilia di Juve Inter Juventus News 24 Juventus, Pirlo fa mea culpa: le parole in vista dell’Inter Juventus Inter Pirlo, il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa di presentazione al big match di domani contro i nerazzurri ...

Juve: Pirlo: "ci deve bruciare vedere Inter tricolore" "Domani ci deve bruciare vedere la squadra che viene come campione d'Italia allo Stadium, ci deve dare qualcosa in più": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, suona la carica in vista della sfida c ...

