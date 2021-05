Google | Enel X e la multa dell’Antitrust per la gestione di Android Auto

(Di venerdì 14 maggio 2021)to di 100 milioni di euro perché l’applicazioneX non è stata pubblicata su. Nelle pagine dell’istruttoria emergono tanti dettagli che ricollegano questo caso ai tanti casi che si stanno dibattendo nei tribunali di tutto il mondo.X: il colossoto per abuso di posizione dominante L’antitrust ha dato unadi 100 milioni di euro aItalia per abuso di posizione dominante. Imposto inoltre alla multinazionale di rendere disponibile sul’app JuicePass diX, che permette di usufruire di servizi connessi alla ricarica di veicoli elettrici. Il caso ha inizio nel 2018 quando ...

Il forum D&d boccia il piano: senza "visione" perché non ce l'ha nemmeno la politica di Carlo Di Foggia L'Antitrustmultata sull'auto elettrica 102 milioni per aver ostacolato l'app diX: ...È il risultato del ricorso presentato daX che ha accusatodi non consentire alla sua app JuicyPass (che permette la ricerca e la prenotazione delle colonnine di ricarica) l'interazione ...Google multata dall'Antitrust per aver escluso l'App JuicePass Enel X da Android Auto, favorendo Google Maps per la ricerca delle colonnine ...Maxi multa da oltre 100 milioni di euro a Google per abuso di posizione dominante. Lo ha stabilito l’ Antitrust italiana che stavolta ha acceso il faro sul "controllo" dell’accesso alle app partendo d ...