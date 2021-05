Corriere, lo spogliatoio è con Gattuso: Osimhen il più deluso per l’addio del tecnico a fine stagione (Di venerdì 14 maggio 2021) La prospettiva che Gattuso possa lasciare a fine stagione, solleva qualche dubbio nei tifosi partenopei. Dalle ultime prestazioni, la squadra sembra aver trovato un equilibrio e cambiare vorrà dire ricominciare da zero. In ottica spogliatoio, il più deluso del probabile addio di Gattuso è Victor Osimhen. Come scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il tecnico calabrese in estate ha spinto De Laurentiis ad investire sul nigeriano ed instaurato fin da subito un rapporto speciale con il ragazzo: “Quando Osimhen percepisce la prospettiva del saluto a Gattuso a fine stagione, è tra i più delusi di uno spogliatoio che ha sempre ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) La prospettiva chepossa lasciare a, solleva qualche dubbio nei tifosi partenopei. Dalle ultime prestazioni, la squadra sembra aver trovato un equilibrio e cambiare vorrà dire ricominciare da zero. In ottica, il piùdel probabile addio diè Victor. Come scrive l’edizione odierna deldel Mezzogiorno, ilcalabrese in estate ha spinto De Laurentiis ad investire sul nigeriano ed instaurato fin da subito un rapporto speciale con il ragazzo: “Quandopercepisce la prospettiva del saluto a, è tra i più delusi di unoche ha sempre ...

