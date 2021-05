Benevento-Crotone, Vigorito: “Salvezza? Non vogliamo arrenderci, ho una speranza” (Di venerdì 14 maggio 2021) Le dichiarazioni del presidente del Benevento, Oreste Vigorito.Nella settimana successiva alle polemiche scaturite dopo il match di Serie A, Benevento-Cagliari, durante la quale il presidente del club sannita, Oreste Vigorito, aveva attaccato con parole durissime l’addetto al Var Mazzoleni per il rigore prima dato e poi tolto alla sua squadra sull'1-2: "Tutti hanno visto tranne il signor Mazzoleni, mi sono già arrivati messaggi da Napoli. Se vogliamo uccidere una squadra del Sud si manda Mazzoleni. Non ho mai detto una parola sull’arbitro, ma se non guardano nemmeno la Var... hanno trovato solo un’altra scusa per le loro caz***te", il numero uno delle "streghe", si è oggi espresso con toni più pacati e distesi sul finale di stagione della sua squadra. Vigorito, che è anche presidente ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Le dichiarazioni del presidente del, Oreste.Nella settimana successiva alle polemiche scaturite dopo il match di Serie A,-Cagliari, durante la quale il presidente del club sannita, Oreste, aveva attaccato con parole durissime l’addetto al Var Mazzoleni per il rigore prima dato e poi tolto alla sua squadra sull'1-2: "Tutti hanno visto tranne il signor Mazzoleni, mi sono già arrivati messaggi da Napoli. Seuccidere una squadra del Sud si manda Mazzoleni. Non ho mai detto una parola sull’arbitro, ma se non guardano nemmeno la Var... hanno trovato solo un’altra scusa per le loro caz***te", il numero uno delle "streghe", si è oggi espresso con toni più pacati e distesi sul finale di stagione della sua squadra., che è anche presidente ...

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - Mediagol : #Benevento-#Crotone, Vigorito: 'Salvezza? Non vogliamo arrenderci, ho una speranza' - luca_reds : @chribani Atalanta alle 15 Derby d’Italia alle 18 Derby capitolino alle 20:45 Napoli alle 12:30 Benevento Crotone a… - TLNTV : It’s #SerieA week 37! That means a full weekend of #TLNSoccer on #TLNTV. ?? ?? SAT Genoa VS Atalanta 8:55A | Juvent… -